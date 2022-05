Arctic Securities oppgraderer ifølge en oppdatering Sparebank 1 SR-Bank til kjøp fra hold , skriver TDN Direkt.

Analytikerne holder kursmålet uendret på 137 kroner på aksjen som har falt 7,6 prosent på Oslo Børs hittil i år.



«Gitt at aksjen handles 16 prosent lavere enn vårt kursmål og stort sett uendrede estimater, oppgraderer vi til kjøp», heter det fra meglerhuset.





SR-Bank rapporterte både kjerneomsetning og driftskostnader i tråd med Arctics estimater for første kvartal, ifølge oppdateringen, men resultat pr. aksje kom inn høyere, skriver nyhetsbyrået.

«Vi fremhever fortsatt lavere retail-marginer og lavere utlånsvekst enn sammenlignbare banker som et svakt punkt, men til tross for dette ligger inntjeningen an til å vokse etter hvert som reprising kommer gjennom boken», heter det fra analytikerne.



Carnegie senker

Carnegie nedjusterte nylig kursmålene til flere sparebanker.

Kursmålet til SpareBank 1 SR-Bank ble nedjustert til 145 kroner pr. aksje fra tidligere 150 kroner. Analytikerne gjentok kjøpsanbefaling.

DNB-favoritt

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets har Sparebank 1 SR-Bank i ukeporteføljen. Harper tok denne uken én ny aksje inn, og anbefaler tilsammen kjøp av 8 aksjer.