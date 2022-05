I studio får vi besøk av Delphi Nordic-forvalter Adil Shah og Trygve Hegnar som diskuterer det kraftige aksjefallet vi ser og all uroen. Hvordan går en forvalter frem for å plukke aksjer nå? Vi ser også nærmere på kursfallet til Scatec og emisjonen til Flyr. Redaksjonssjef Andreas Scheel kommer også for å avslutte uken med litt prat om bil og kabriolet. 06.05.2022