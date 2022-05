Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Forvalter Marius Borthen forbereder seg på mer børsuro. Han har gått fra 85 prosent aksjer til 50 prosent, og vil gå til 30 prosent hvis det forverrer seg. I tillegg har han kjøpt gull og gullaksjer.

Borthens investeringsselskap Blueberry Capital har nå 340 millioner kroner til forvaltning etter en avkastning på nesten 20 prosent i fjor. Overskuddet ble på 40 millioner kroner.

Det statlige investeringsselskapet Argentum traff blink med investeringene i fjor.

Avkastningen ble på nesten 50 prosent. En spesielt lukrativ strategi var å satse på spesielle situasjoner der private equity-fond refinansieres og restruktureres.

Årsresultatet ble på nær 4,5 milliarder kroner, som er ny rekord. Den forrige rekorden fra 2017 var på 1,5 milliarder.

Forbrukerrådet fraråder å bestille flybilletter via bookingportaler etter klagestorm. Bestill rett fra flyselskapet, sier seniorrådgiver Thomas Iversen.

Stort sett handler klagene om problemene som oppstår når fly kanselleres eller er forsinket, eller det er problemer med informasjon knyttet til flyreise. Flere enn vanlig har også problemer med å komme i kontakt med selskapet, særlig bookingportalene.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om landbruksoppgjøret. Bøndene krevde 11,5 milliarder kroner, mens staten svarte med et tilbud på 10,15 milliarder. Bondeopprører og melkebonde Martin Håland sier til Nationen at «statens tilbud er et skambud».

Bøndene får allerede et statlig tilskudd på 18,5 milliarder kroner. Så krever de altså 11,5 milliarder kroner til. Det blir vanskelig å kalle dette et skambud. Det er en pengeflom uten sidestykke, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Solstad Offshore: Kl. 17.00, pres. tirsdag

Makro:

Norge: Industriproduksjon mars, kl. 08.00

Japan: Referat rentemøte, kl. 01.30

Japan: PMI tjenester april, kl. 02.30

Kina: Handelsbalanse april, kl. 05.00

ØMU: Sentix investortillit mai, kl. 10.30

USA: Grossistpriser mars, kl. 16.00

USA: Inflasjonsforventninger, kl. 17.00