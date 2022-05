Mer nedgang på Wall Street – bitcoin faller videre

Det svingte voldsomt på Wall Street sist uke, men Dow Jones og S&P 500 falt bare 0,2 prosent, mens Nasdaq endte ned 1,5 prosent.

Fra toppen 4. januar i år hadde Dow Jones fredag likevel falt 10,6 prosent. S&P 500 hadde falt 14,0 prosent fra toppen 3. januar i år, mens Nasdaq hadde falt 24,4 prosent fra toppen 19. november i fjor.

Mandag formiddag peker futures ifølge Marketwatch mot en nedgang på mellom 350 og 460 poeng for Dow Jones, tilsvarende 1,0 - 1,4 prosent.



For den bredere S&P 500 antyder futures en nedgang fra start på 1,4 prosent og for den teknologitunge Nasdaq tilsier futures en nedgang på rundt 1,6 prosent.

Bitcoin faller

Det er også litt dystert i kryptovalutamarkedet, der bitcoin falt over 4,0 prosent søndag og brøt den tekniske støtten på 35.000-nivået. Det kan bety at bitcoin raskt kan falle videre mot bunnene for et år siden, ned i området rundt 30.000 og litt under. Dette er også et svært kritisk nivå for bitcoin på lengre sikt.

Mandag formiddag er bitcoin ned 1,4 prosent til 33.556,40.