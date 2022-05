Bank of America: – Børsfallet kan vare til 19. oktober 2022

Selv om New York-børsen har startet 2022 i rødt, frykter tallknuserne i Bank of America at børsfallet ikke er over. Ifølge Business Insider skrev bankens sjefstrateg, Michael Hartnett, nylig i et notat ​​at investorene vil bruke store deler av 2022 på å jobbe seg gjennom nyheter om inflasjon, renter og resesjonssjokk, noe som kan resultere i børsfall og økt volatilitet.

Volatiliteten har allerede flere investorer fått erfare. Onsdag understreket sentralbanksjef Jerome Powell at sentralbanken ikke aktivt vurderer en renteøkning på 75 basispunkter, slik enkelte fryktet, noe som resulterte i at S&P 500 gikk opp 3 prosent mens Nasdaq la på seg 3,2 prosent. Dagen etter bidro økte renter til at S&P 500 falt 3,6 prosent mens Nasdaq stupte 5 prosent.

19. oktober?

«Historisk utvikling er ingen guide for fremtidig avkastning, men dersom det skulle vært tilfelle, slutter dagens bear market 19. oktober 2022 med S&P 500 på 3.000 og Nasdaq på 10.000», skrev Hartnett i den ukentlige «Flow Show»-rapporten.

Hittil i år har S&P 500 falt 13,5 prosent, Dow Jones er ned 9,5 prosent mens den teknologitunge Nasdaq-indeksen har falt 22,4 prosent. Det betyr at de to første er i korreksjonsmodus mens Nasdaq befinner seg i et bear market, noe som kjennetegnes ved en signifikant og kontinuerlig nedgang på minst 20 prosent.

Gjennomsnittlig nedgang på 37 prosent

Et gjennomsnittlig bear market varer ifølge Bank of America i 289 dager og resulterer i en gjennomsnittlig nedgang på 37,3 prosent. I løpet av de siste 140 årene har det vært 19 såkalte bear markets.

Futures indikerer at det blir en rød start på New York-børsen mandag. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 1,5 prosent, at S&P 500 vil falle 1,8 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 2,2 prosent.