Sentralbank-topp vil heve renten raskt

Williams er sjef for sentralbanken i New York, som inngår i USAs føderale sentralbank-system.

Tirsdag sa Williams at den høye inflasjonen er uakseptabel. Han venter at styringsrenta raskt vil bli hevet til et mer normalt nivå mot slutten av året.

I forrige uke ble renta hevet med 0,5 prosentpoeng, det kraftigste hoppet i USA på over 20 år. Dette kom i tillegg til en økning på 0,25 prosentpoeng i mars.

Håpet er at renteøkningene skal få bukt med inflasjonen, som steget til det høyeste nivået på over 40 år. Sentralbanken ser for seg at styringsrenta vil ligge rundt 2,4 prosent mot slutten av året.

Inflasjonen og forventningene om flere rentehopp har bidratt til fallet på de amerikanske børsene de siste månedene.

