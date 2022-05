Dette skjer i dag – onsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Torbjørn Bull Jenssen i Arcane Crypto advarer mot kryptokatastrofe.

Kryptomarkedet er dratt ned i dragsuget av den globale børsuroen, og Bull Jenssen blir ikke overrasket om vi ser bitcoin nede på 20.000 dollar i løpet av året.

Han mener vi nå ser starten på en vårrengjøring der prosjekter som ikke har klart å levere, blir vasket ut. Spådommen hans er at opptil 90 prosent av nye prosjekter kommer til å miste 90 prosent av verdiene.

Skrivebrettselskapet Remarkable vokser i ekspressfart og prises nå til over én milliard dollar. Det tilsvarer en tidobling siden sommeren 2019, og gir selskapet såkalt enhjørningsstatus.

Samtidig gjør det gründer Magnus Haug Wanberg til mangemilliardær. Han eier drøyt 32 prosent av aksjene i Remarkable, som nå er verdt over 3 milliarder kroner.

Hydrogen Mem-Tech har hentet 170 millioner kroner. Det er en av de største kapitalinnhentingene i et norsk tidligfaseselskap de seneste årene.

Blant de nye investorene er internasjonale tungvektere som Shell og Saudi Aramco.

Trondheim-selskapet utvikler hydrogen-separatorer, som gjør det mulig å produsere hydrogen fra biogass og naturgass.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Hegnars batterifabrikk.

SVs næringspolitiske talsmann, Torgeir Knag Fylkesnes, sier til E24 at staten bør bli eier i batterifabrikken Morrow i Arendal. Han mener det er avgjørende at man får inn tålmodig kapital hvis dette skal bli en stor satsing for Norge.

Det er nettopp dette Hegnars batterifabrikk har ventet på og forutsett. Staten skal med, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Mowi: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Carbon Transition: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30

Crayon: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Flex LNG: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 15.00

Klaveness Combination Carriers: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Nel: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Next Biometrics: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

NRC Group: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 09.00, webcast

PCI Biotech: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.30