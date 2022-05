Alister Hibbert er stjerneforvalter i verdens største kapitalforvalter BlackRock og har tett oppunder én milliard kroner å administrere.

Han har helt siden 2011 levert knallavkastning på 17 prosent i snitt hvert år, og har kun tapt penger to av de 11 årene.

Hedgefondet Hibbert administrerer har imidlertid falt hele 13 prosent hittil i år. Det er svakere enn den verste nedturen på ett år som var på 11 prosent.

Nå har stjerneforvalteren fått et negativt syn på markedet og er for første gang noensinne netto short i markedet, ifølge Bloomberg – han har større andel short- enn longposisjoner. Ved slutten av 2021 hadde han en netto-longposisjon på 35 prosent.



– Ikke ryddig

Hibbert har vært eksponert med vekstaksjer, men har også eid giganter som Microsoft og Mastercard. Han har imidlertid advart om faren som truet tidligere i år og advart om at den sterke innhentingen av den økonomiske innhentingen er over.

– Det er klart at den normaliseringen av økonomien etter pandemien ikke kommer til å bli en ryddig prosess, sa han i et notat til sine kunder i mars.

Hibbert startet hedgefondet sitt i 2011 og hadde 13 millioner dollar å forvalte. Frem til i dag har han gjort det til et av verdens største long/short-fond. Forvalteren har også et annet fond som kun fokuserer på longposisjoner som går under navnet BlackRock Global Unconstrained Equity Fund.

BlackRock-aksjen har fått 1/3 av børsverdien – hele 365 milliarder kroner – barbert bort hittil i år, og er nå verdsatt til 895 milliarder kroner. Larry Fink, konsernsjef i BlackRock, har skrevet brev til aksjonærene og sagt han er skuffet over utviklingen.