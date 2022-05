B2Holdings kvartalsrapport viser et driftsresultat på 249 millioner kroner i årets første kvartal, en nedgang fra 330 millioner kroner i første kvartal i fjor.

Resultat før skatt var 125 millioner kroner i årets første kvartal. Til sammenligning fikk B2Holding et resultat før skatt på 168 millioner kroner i samme kvartal året før.

I løpet av første kvartal kjøpte B2Holding misligholdte porteføljer for 239 millioner kroner. Alle kjøpene var usikrede porteføljer, hvor 43 prosent var forward flow-kontrakter. Estimert gjenværende forventet inndrivelse (ERC) var 18,7 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

– Første kvartal var nok et godt kvartal med både sikret og usikret innkreving over forventningene. REO-salget var sterkt i første kvartal og har bidratt til nok et kvartal med solid kontantstrøm. På investeringssiden har vi fokusert på å opprettholde en disiplinert tilnærming. Ettersom vi ser et mye forbedret marked med økt aktivitet og et større tilbud av porteføljer, ser vi fremover med optimisme, sier Erik Just Johnsen, konsernsjef i B2Holding i børsmeldingen.

Inkassoselskapets totale inntekter utgjorde 820 millioner kroner i kvartalet, mot 782 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Egenkapitalavkastningen ble 11,4 prosent, opp fra 8,8 prosent i første kvartal i fjor.

Brutto innkreving endte på 1,15 milliarder kroner i første kvartal, en nedgang på 23 prosent fra 1,5 milliarder kroner i første kvartal i fjor.

