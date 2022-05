Dette skjer i dag – torsdag

Huddlestock Fintech: Kl. 08.00, Zoom kl. 14.30

Huddly: Kl. 08.00, webcast kl. 12.00

Idex Biometrics: Kl. 08.00, webcast kl. 09.00

Lytix Biopharma: Kl. 08.00, webcast kl. 14.30

Sandnes Sparebank: Kl. 08.00, webinar kl. 12.00

Ultimovacs: Kl. 08.00, webcast kl. 13.00

Aprila Bank: Kl. 10.00 Teams

SFL Corporation: Kl. 16.00 webcast/tlf

Shelf Drilling: Kl. 16.00 audiokonferanse

Pexip Holding: Kl. 16.30, webcast kl. 17.00

Aasen Sparebank, Bank2, Belships, Deep Value Driller, Eika Gruppen, Frigaard Property Group, Induct, Insr Insurance Group, Interoil Exploration and Prod., Jæren Sparebank, Nidaros Sparebank, S.D. Standard ETC, Sogn Sparebank, Sunndal Sparebank, Tysnes Sparebank, Wilson

Årsrapport:

Induct

Makro:

Norge: Revidert nasjonalbudsjett, nøkkeltall kl. 08.00, pressekonf. kl. 11.00

Kina: Nye banklån og M2 april

Japan: Referat rentemøte, kl. 01.50

UK: BNP 1. kv., kl. 08.00

UK: Industriproduksjon mars, kl. 08.00

Sverige: KPIF april, kl. 09.30

USA: PPI april, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

OKEA: Ordinær generalforsamling, kl. 09.00

Nykode Therapeutics: Kapitalmarkedsdag, Forskningsparken kl. 14.00, webcast/tlf

AutoStore Holdings: Kapitalmarkedsdag, London Stock Exchange, kl. 14.30 norsk tid, webcast

Salmones Camanchaca: Q1-webcast kl. 15.00

Opec: Månedsrapport

IEA: Månedsrapport, kl. 10.00

Utenlandske:

Alibaba, Euronav

Ekskl. utbytte:

Equinor, Kongsberg Gruppen, Telenor, Veidekke