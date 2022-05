Insr staker ut ny kurs – utenfor børs

Insr Insurance Group melder om et resultat etter skatt på minus 23,8 millioner kroner i første kvartal 2022.

«Det tok lang tid for Finanstilsynet å godkjenne søknaden om å levere inn forsikringslisensen, noe som har påført oss høyere kostnader enn ventet. Selskapet måtte rapportere som et forsikringsselskap under Solvens 2, selv om det ikke lenger drev som et forsikringsselskap når rapportene måtte leveres», forklarer den ferske toppsjefen Frode Westvold i rapporten.

Godkjennelsen fra tilsynet kom 25. mars.

Blir investeringsselskap

Hovedkostnaden i kvartalet var knyttet til lønn, avvikling av IT-systemer og overføring av data til DARAG og revisjons-/konsulenthonorar knyttet til årsregnskap og rapportering.

Kvartalet handlet altså om å levere inn lisensen og «optimalisere selskapet mot forvaltning av våre finansielle eiendeler.»

Insr strykes fra Oslo Børs fra og med 16. mai, og starter da sitt nye liv som investeringsselskap.