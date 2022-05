Revidert budsjett, NHOs årskonferanse og Kongsberg-sjefen

Trygve Hegnar er på plass for å kommentere revidert budsjett. Vi har også tatt turen til NHOs årskonferanse. Der snakker vi med NHOs sjeføkonom Øystein Dørum, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen. Hva tenkte han egentlig da aksjen falt 19 prosent tirsdag og hva betyr det for Kongsberg og deres eierskap i finske Patria at landet nå ser ut til å bli Nato-medlem som Norge? Mer om det og noen tallskuffelser i kvartalsesongen blir det mer om i dagens sending. 12.05.2022