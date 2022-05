Tror inflasjonen kan reduseres samtidig som man unngår en resesjon

Tidligere sentralbanksjef og nåværende finansminister i USA, Janet Yellen, tror sentralbanken i USA kan redusere inflasjonen samtidig som de unngår en resesjon, grunnet et sterkt arbeidsmarked, en relativt god økonomi blant husholdningene, lave lånekostnader og en meget sterk banksektor.

Under en høring torsdag fortalte Yellen medlemmer av Representantenes Hus at alle de nevnte årsakene tilsier «at FED har en plan for å redusere inflasjonen uten at økonomien havner i en resesjon, og målet deres er å oppnå nettopp dette», skriver Reuters.

Videre sa Yellen at den voldsomme inflasjonen er det største økonomiske problemet Biden-administrasjonen står ovenfor.