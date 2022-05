Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene:



Gründer Stian Rustad hamstrer i 24SevenOffice etter monsterfall på børsen i Sverige.

Han har nå kjøpt seg opp til over 50 prosent i selskapet. Han sier han ville kjøpt selskapet av børs om han hadde hatt pengene.

Børsuroen har sendt aksjen ned fra 50 til 10 kroner. Rustad tror aksjen kan falle enda lavere frem til Ukraina-krigen finner en løsning. Da tror han aksjen vil gå som en kule tilbake.

Kryptoanalytiker Vetle Lunde mener det er to årsaker til det kraftige bitcoin-fallet. Den ene er den sterke korrelasjonen mot Nasdaq. Den andre er fullstendig kollaps i den algoritmiske stablecoinen TerraUSD.

Det har bidratt til å skape et enormt salgspress, og Lunde frykter nå at bitcoin-prisen vil falle under 20.000 dollar. Det kan bli veldig brutalt, sier han.

Erik Mathiesen, gründer i Storm Capital, mener han sitter på noe som kan bli større enn Kjell Inge Røkkes karbonfangstsatsing.

Nå har han hentet rundt 100 millioner kroner til Aqualung Carbon Capture. Selskapets løsning er basert på 20 års forskning ved NTNU, og er nå klar for kommersialisering.

Det er flere tungvektere som nå har spyttet inn penger, deriblant Tor Olav Trøims Golar LNG.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Erna Solberg og Høyre, som gjør minst mulig. Sitte stille i båten er et godt prinsipp.

FrP maser og sliter, og øker litt. KrF er fortapt. Og Venstre kan vingle og dingle rundt 4 prosent. Det skal godt gjøres å skape et troverdig regjeringsalternativ før valget, men Erna Solberg har troen. Sitt stille i båten, Erna, skriver Hegnar.

Finansavisen:

Resultat pr. 1. kv.:

Grieg Seafood: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Lerøy Seafood: Kl. 06.30, Felix Konferansesenter kl. 08.00, webcast

AF Gruppen: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.30, webcast

Austevoll Seafood: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 09.00, webcast

Cyviz: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Endúr: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Norbit: Kl. 07:00, hos Pareto kl. 10.00, webcast

Nordic Nanovector: Kl. 07.00, Thon Hotel Vika Atrium kl. 08.30, webcast