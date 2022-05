Markedet er høyst usikkert og investorene leter etter holdepunkter for hvor det kommer til å snu.

– Det er klart at den normaliseringen av økonomien etter pandemien ikke kommer til å bli en ryddig prosess, sa Alister Hibbert, stjerneforvalter i verdens største kapitalforvalter BlackRock, i et notat til sine kunder i mars.

Nå har Bank of America plukket sine favorittaksjer av det defensive slaget og presentert det under innpakningen «aksjer som gir deg en god natts søvn».

– Å finne bøyningspunktene i store makrotrender er ingen enkel oppgave. På tross av at det føles usikkert har faktisk markedet oppført seg forutsigbart om vi ser på makrobevegelsene, sier Savita Subramanian, investeringssjef for USA i Bank of America, ifølge CNBC.



Mange av Subramanians toppvalg handler innen sektorene forbukervarer og helse.

UnitedHealth er et av navnene som når opp. Helseaksjen har en A+-rangering på S&Ps kvalitetsrangering.

Analytikerne tror lavpriskjeden Dollar General vil gjøre det godt fordi forbrukerne leter etter måter å spare penger på som følge av høy inflasjon.

General Mills nådde all-time high tirsdag og BofA tror aksjen har mer å gå på. Hittil i år er aksjen opp 6 prosent.

Andre aksjer som kan få deg til å sove godt om natten er Lowe's, Chipotle og Exxon Mobil.