Frykten har inntatt aksjemarkedet, men aksjer er ikke den eneste aktivaklassen investorer nå tar pengene ut av. Det samme gjelder obligasjoner, kontanter og gull, skriver strategene i Bank of America, og støtter seg på tall fra EPFR Global.

I uken som endte 11. mai tok investorene 1,1 milliarder dollar ut av teknologiaksjer, det største uttaket i en enkeltuke hittil i år. Bare finansaksjer opplevde større uttak: 2,6 milliarder dollar.

– Selger det de elsker

«Definisjonen av ekte kapitulasjon er investorer som selger det de elsker», skriver sjefstrateg Michael Hartnett ifølge Bloomberg i et notat, og viser til Apple, «big tech», dollaren og private equity.

«Nedsmeltingen i kryptovaluta og spekulative teknologiaksjer konkurrerer med dotcom-boblen og den globale finanskrisen,» fortsetter han.

Apple var et av lokomotivene som drev nøkkelindeksene på Wall Street til nye rekorder i 2020, men handles nå i «bear market»-territorium etter å ha falt nesten 10 prosent bare denne uken. Nasdaq 100-indeksen går nå mot sin sjette strake negative uke, og den verste tapsrekken siden november 2012.

S&P 500 flørter ifølge nyhetsbyrået også med «bear market»-territorium – definert som et 20 prosent fall fra «all-time high.

Ser enda mer nedside

Investorenes bekymrer seg for at sentralbankenes aggressive renteøkninger i kampen mot den høye inflasjonen vil utløse en resesjon.

Bank of America-strategene ser for seg et oppsving på kort sikt, men ser likevel rom for ytterligere børsfall.

«Frykt og avsky antyder at aksjer er tilbøyelige til et nært forestående «bear market-rally», men vi tror ikke ultimate bunnivåer er nådd ennå», skriver Hartnett ifølge Bloomberg.

EPFR Global-tallene viser et samlet uttak på 6,2 milliarder dollar fra aksjer, 11,4 milliarder fra obligasjoner, 19,7 milliarder fra kontantbeholdninger og 1,8 milliarder dollar fra gull.