Det nå Nordax-eide Bank Norwegian-konsernet fikk et resultat etter skatt på 155,7 millioner kroner i første kvartal, ned fra 396,8 millioner kroner i samme periode i fjor.

Netto renteinntekter falt fra 1.240 til 1.042 millioner kroner, og forklarer mye av resultatfallet. I tillegg har konsernet økt avsetningene til tap fra 390 til 463 millioner kroner.

Ny tapsmodell

Rentenettoen falt 49 millioner kroner sammenlignet med fjerde kvartal i fjor, og halvparten av dette fallet forklarer banken med to færre rentedager. I tillegg ble rentenettoen negativt påvirket av blant annet kronestyrkelsen i løpet av første kvartal.

Banken skriver i rapporten at den i første kvartal iverksatte såkalt «LGD flooring» (loss given default). Avsetningene som hovedsakelig stammer fra en aldrende finsk portefølje, tilsvarer 5,0 prosent av brutto utlån, sammenlignet med 4,0 prosent i kvartalet før.

Øyner oppsving

Ifølge rapporten hersker det fortsatt usikkerhet rundt hvor fort innhentingen etter lettelsen av coronarestriksjonene vil skje.

«Men vi ser og forventer et oppsving i både nye lån og kredittkortbruk. Over de kommende kvartalene forventer vi at både nye låneopptak og kredittkortbruk vil øke, særlig tilknyttet betalinger med kredittkort i vår- og sommermånedene ettersom pengebruken på fly og ferier forventes å stige,» heter det.

