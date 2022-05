Goldman Sachs-sjefene får så mye fri de vil

Goldman Sachs vil la partnere og ledere i selskapet ta så mye fri de vil under et «fleksibelt ferieprogram», som skal promotere «hvile og lading av batteriene», skriver Reuters som viser til et skriv sett at The Telegraph.

Etter første mai vil det ikke være et tak på betalt ferie og senioransatte kan «ta fri når det trengs», skriver Reuters.

Det er forventet at de ansatte skal ta minst 15 dager fri i året fra og med kommende januar, med minst en uke sammenhengende fri, heter det i skrivet.

Tjente rått

Meglerhuset tjener penger som gress, i hvert fall innen aksjehandel. Som Finansavisen tidligere har skrevet om, dro Goldman Sachs-traderne inn inntekter på over 100 millioner dollar annenhver dag i første kvartal.

Dette utgjorde 61 prosent av storbankens samlede inntekter i kvartalet.

Dokumenter sendt inn til det amerikanske finanstilsynet SEC viser at trading-inntektene kom over 100 millioner dollar i 32 av dagene kvartalet, altså mer enn annenhver dag.