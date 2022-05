Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Teknologiaksjer har falt kraftig på Oslo Børs i år. Hvilke aksjer burde man eie nå?

Arctic-analytiker Henriette Trondsen mener man generelt bør sitte på likvide aksjer med sterk kontantstrøm og som ikke i stor grad er priset på fremtidig vekst.

Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets fraråder også å eie aksjer som prises for høyt i forhold til forventet vekst. Hans anbefaling er selskaper der en har komfort på inntjeningsvekst i år og neste år, og gjerne med oppside på estimater.

Norske teknologiaksjer knuses av de amerikanske. På Oslo Børs er teknologi ned 39 prosent i år, mens den teknologitunge indeksen Nasdaq har falt 27 prosent.

Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, mener mye av grunnen til at de norske teknologiaksjene har falt mer, rett og slett er kvaliteten på selskapene.

Siden januar 2020 har det strømmet 130 selskaper til Oslo Børs. Nå har de i gjennomsnitt falt 50 prosent siden kurstoppen, og to av tre har gitt negativ avkastning.

Børsdirektør Øivind Amundsen forklarer at markedet har endret seg betydelig siden fjoråret, med høyere inflasjon, renteøkninger og krigen i Ukraina.

Aksjen som har falt mest fra noteringskursen, er Kalera. Målt fra kursen i børsdebuten er Astrocast den største taperen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om forslaget fra et flertall på Stortinget som etter all sannsynlighet vil føre til høyere matvarepriser.

NorgesGruppen får høre fra Stortingets flertall at prisen skal være lik for alle. I det minste – og det er det konkrete forslaget – så må leverandørene offentlig begrunne hvorfor NorgesGruppen får en annen og lavere pris for brusen og kjøttkakene.

Vi er ikke overrasket over at Rødt, SV og MDG tror dette er bra for konkurranse og priser, men at Høyre er med på galeien, er utrolig, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: Handelsbalanse april, kl. 08.00

Kina: Industriproduksjon april, kl. 04.00

Kina: Detaljhandel april, kl. 04.00

Kina: Investeringer april, kl. 04.00

Danmark: BNP 1. kv., kl. 08.00

Tyskland: Grossistpriser april, kl. 08.00

ØMU: Handelsbalanse mars, kl. 11.00

USA: Empire manufacturing-indeks mai, kl. 14.30

Annet:

Norske Skog: Åpning av nytt biokomposittanlegg ved Norske Skog Saugbrugs, kl. 08.00

NorAm Drilling Company: Obligasjonseiermøte, Nordic Trustee, kl. 13.00

Utenlandske:

Ryanair

Ekskl. utbytte:

AF Gruppen, Klaveness Combination Carriers