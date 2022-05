Roger Berntsen: – Enkelte investorer hamstret «billige» aksjer

Fredag i forrige uke kunne investorene på Wall Street glede seg over en solid børsoppgang. Nasdaq-indeksen, som er ned nesten 25 prosent hittil i år, viste vei med en oppgang på 3,8 prosent, etterfulgt av S&P 500 og Dow Jones som gikk opp henholdsvis 2,4 prosent og 1,5 prosent.

«Etter flere dager med nedgang, snudde børsene på hælen fredag. Det var tydelig at enkelte investorer bestemte seg for å hamstre «billige» aksjer etter flere uker med sammenhengende fall. Om bunnen i aksjemarkedene er nådd, er en annen sak, gitt at nyhetsbildet er relativt uforandret», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Seks uker i rødt

Den brede S&P 500-indeksen endte forrige uke i minus, og vi har dermed lagt bak oss den sjette uken på rad med nedgang, som er den lengste perioden i rødt siden sommeren 2011.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener uttalelsene fra USAs sentralbanksjef, Jerome Powell, om at utgangspunktet fortsatt er 50 punkts hevinger ved de nærmeste møtene, lettet stemningen og bidro til fredagens oppgang i det amerikanske aksjemarkedet.

Futures for USA og Europa er i minus, etter at det i natt kom svært svake nøkkeltall fra Kina som følge av nedstengningene gjennom april.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,89 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 9,1 prosent til 28,87.