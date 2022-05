Stigende inflasjon vil føre til store endringer i finansmarkedene verden over, ifølge Goldman Sachs.

– En ny postmoderne trend vil gi nye prioriteringer og økonomiske betingelser. Men det gir også nye investeringsmuligheter, sier Goldman-analytikerne med sjefstrateg Peter Oppenheimer i spissen i et nytt notat.

Oppenheimer peker på at dette vil føre til økt pengebruk fra regjeringene, samt at ESG-fokuset vil stige, ifølge CNBC . Han tror også at verden vil bli mer splittet og spår mer regionalisering, til dels på grunn av Ukraina-konflikten og at flere land nå søker Nato-medlemskap.

Flere analytikere og markedsaktører begynner å spekulere i om bunnen kan være nådd for vekst- og tek-aksjene. Den kjøper ikk Trygve Hegnar som har noen andre sektorer i tankene, hvis man skal sette penger i markedet nå. 16.05.2022

Anbefalingene

Spørsmålet blir hvilke selskaper som vil gjøre det best i en slik markedssituasjon, og Oppenheimer har listen klar.

– Selskaper som er tilpasningsdyktige vil gjøre det best. De som kan endre businessmodellen og senke energiutgiftene og utgifter knyttet til arbeidskraft, sier sjefstrategen.



På listen over selskaper som vil gjøre det bra har Oppenheimer gruveselskapene i spanske Rio Tinto og sveitsiske Glencore. Transportgigant UPS og forsvarsselskapet Raytheon kommer også inn på listen.

Teknologiaksjer som Adobe, AMD og Micron er også å finne.

Høye, stabile marginer vil også bli mer og mer attraktivt, skal vi tro Goldman Sachs-analytikerne. Forbrukervarer, energi og helse er blant sektorene som vil gjøre det godt.

Innenfor denne sektoren finner vi kles- og smykkemerkene Hermes og Moncler, tobakksprodusent Philip Morris og British American Tobacco. Diamondback Energy og australske Woodside Petroleum kommer også inn på listen.

Helseaksjene Novo Nordisk og danske Coloplast er også toppvalg. Forbrukeraksjene Fortis, American Water Works og indiske Power Grid er også potensielle kjøpskandidater.