Rett opp på Wall Street

Ett minutt etter at handelen startet på New York-børsen har Nasdaq-indeksen steget 1,95 prosent og står i 11.892,33 poeng mens Dow Jones har steget til i 32.615,84 poeng etter en oppgang på 1,22 prosent. S&P 500 starter dagen med å legge på 1,39 prosent til 4.063,94 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten har falt under 3 prosent og er nå på 2,96 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,84 prosent til 26,68.

I førhandelen har Walmart blant annet falt nærmere 7 prosent, etter at de skuffet markedet da de la frem resultatene for første kvartal. Varehusgiganten er rammet av høyere drivstoffpriser og ansatte som kommer tilbake fra covid-relatert permisjon tidligere enn ventet.

Et annen kjempe som har skapt bevegelser i førhandelen er Home Depot etter at hadde sin kvartalspresentasjon, hvor de kunne viste til rekordsterk omsetning. Nå har selskapet bestemt seg for å heve guidingen, og ser for seg både bedre inntjening og resultat. De steg over 3 prosent i førhandelen.

Et selskap som virker å ha en god dag er Tesla. De kunngjorde tirsdag morgen at de måtte stoppe å ta imot forhåndsbestillinger på Cybertruck utenfor Nord-Amerika fordi odrereserven er blitt så stor at bare kunder i USA, Canada og Mexico nå får bestille.

Twitter

Twitter falt med 8,2 prosent mandag etter at Musk fredag skrev et Twitter-innlegg at oppkjøpsavtalen mellom Twitter og han selv var satt på vent mens han avventer detaljer som støtter beregninger om at spam/falske konti representerer mindre enn 5 prosent av brukerne, slik Twitter selv meddelte markedet i starten av mai.

Han tvitret igjen før børsåpning tirsdag at kjøpet ikke kan gjennomføres, med mindre Twitter klarer å bevise at færre enn 5 prosent av brukerne er såkalte bots. Musks bud er på 44 milliarder dollar for hele Twitter – men det er en oppfatning om at han kan få selskapet mye billigere.

Imponerende industri

Industriproduksjonen i USA økte i april med 1,1 prosent på månedsbasis, viser nye tall tirsdag. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,5 prosent, etter en oppgang på 0,9 prosent i mars. Det er den fjerde måneden på rad at industriproduksjonen i USA vokser med minst 0,8 prosent.

Mens for detaljhandelen ble det akkurat som ventet, med en oppgang på 0,9 prosent på månedsbasis, til 677,7 milliarder dollar. På årsbasis var oppgangen i april på 8,2 prosent, mot en vekst på 7,3 prosent i mars.

Ekskludert biler var detaljhandelsveksten 0,6 prosent på månedsbasis, mot 2,1 prosent måneden før. Forventningen her var en oppgang på 0,4 prosent. Mens ekskludert biler og drivstoff var månedsveksten på 1,0 prosent, ned fra 1,2 prosent måneden før.