Dette skjer i dag – onsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Stein Erik Hagen og Erik Bøhler har terget på seg både hyttenaboer og Rødt-politikere ved å bruke privatfly til hyttene sine i Kragerø. Nå selger de et sjøfly til over 27 millioner kroner.

Flyet deles 50/50 av Hagen og Bøhler. Det har plass til ni passasjerer og er trolig det eneste av sitt slag i Norge. Totalt har det vært 250 timer i luften.

Bøhler sier de nå selger fordi driften av flyet ble mer omfattende enn forutsatt.

Aksjefondet som har tapt mest penger for sine kunder så langt i år, er ikke fylt med teknologiaksjer. Det heter Odin Eiendom og er fylt med svenske eiendomsaksjer.

Hittil i år er fondet ned 31 prosent.

Forvalter Nils Hast peker på at fjoråret var et formidabelt år, og at markedet tar seg en fot i bakken nå. Høyere renter er negativt for eiendomsselskaper, sier han.

Et sterkt tørrlastmarked har sendt nettoverdiene i J.J. Ugland Holding forbi 4 milliarder kroner. Grimstad-konsernets resultat i fjor ble på 332 millioner kroner.

Det er fint å få en god start, sier Knut Nikolai Tønnevold Ugland. Fjoråret var hans første år med styringen av formuen han arvet i 2010 etter Johan Jørgen Ugland.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Stortingets næringskomité, som nå skal levere sin innstilling om hvordan dagligvarehandelen kan reguleres og styres.

Det går ikke bare om politikernes lyst til å bestemme hvordan butikkene skal forhandle med leverandørene. De vil også ha en mening om butikkenes mulighet og rett til å etablere og selge såkalte egne merker i egne butikker.

Stortinget vil bestemme over vareutvalget hos Rema 1000, NorgesGruppen og Coop. Er det mulig? Når snek Stalin seg inn i næringskomiteen, spør Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Alternus Energy Group

Makro:

Japan: BNP 1. kv., kl. 01.50

Kina: Boligprisindeks april, kl. 03.30

Japan: Industriproduksjon mars, kl. 06.30

UK: KPI & PPI april, kl. 08.00

ØMU: KPI april, kl. 11.00

Canada: KPI april, kl. 14.30

USA: Boligbygging april, kl. 14.30

Annet:

ABG Sundal Collier: Life Science Summit

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE oljelagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

Burberry, Cisco, Target, Tencent Holdings