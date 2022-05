NYE PRISMODELLER: Med EUs reviderte verdipapirhandelregelverk (MiFID II) ble det innført betydelig strengere krav til verdipapirforetaks adgang til å ta seg betalt fra andre enn kunden, noe som har ført til nye prismodeller for verdipapirfond. Her seksjonssjef Britt Hjellegjerde i seksjon for fond og kollektive investeringer i Finanstilsynet. Foto: Andreas Klemsdal