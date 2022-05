Folketrygdfondets ti favorittaksjer på Oslo Børs har en gjennomsnittlig avkastning på minus 26 prosent så langt i år.

Investor Harald Espedal surfet på kursboomen i Bonheur, Okea og ABG og tjente rekordhøye 185 millioner kroner i fjor. Året før var overskuddet 98 millioner.

Høy aktivitet i næringslivet i Stavanger-regionen gjør at kontorledigheten faller. Nå er den nede i 9 prosent.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om næringsminister Jan Christian Vestre og lønnstak for ledere samt bonusforbud.

«Det viktigste er at selskapene får de beste. At de ikke skal kunne få en bonus for fremragende arbeid og resultater, er bare barnslig», skriver Hegnar.

Finanskalender

Resultat pr. 1. kv.:

Måsøval: Kl. 06.00, Teams kl. 08.30

Bouvet: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30, webcast

BW LPG: Kl. 07.00, Zoom kl. 13.00

Everfuel: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

KMC Properties: Kl. 07.00, hos Pareto kl. 12.00, webcast

Webstep: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Kid: Kl. 07.30, hos SpareBank 1 Markets kl. 09.00, webcast

Argeo: Kl. 08.00, webcast kl. 10.00

CSAM Health Group: Kl. 08.00, webcast kl. 08.30

DOF: Kl. 08.00, webcast kl. 08.30

Golden Ocean Group: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 15.00

Olav Thon Eiendomsselskap: Kl. 12.00, pres. fredag

MPC Container Ships: Kl. 15.00 webcast/tlf

Eidesvik Offshore: Kl. 17.00, pres. fredag

American Shipping Company, American Tanker, Anora, Borgestad, Byggma, GC Rieber Shipping, Kalera, Norsk Titanium

Makro:

Japan: Handelsbalanse april, kl. 01.50

Japan: Maskinordrer mars, kl. 01.50

Australia: Sysselsetting mars, kl. 03.30

ØMU: Driftsbalanse mars, kl. 10.00

ØMU: Produksjon byggsektor mars, kl. 11.00

USA: Philadelphia Fed-indeks mai, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Bruktboligsalg april, kl. 16.00

USA: Lagre usolgte varer april, kl. 16.00

Annet:

Bank2: Investormøter ifm. mulig obligasjonslån

Otovo: Investormøte i Zürich

ABG Sundal Collier: Life Science Summit

Ekskl. utbytte:

2020 Bulkers, Kraft Bank, TGS