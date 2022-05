Gaute Eie: – Det vil bli mange gode kjøp fremover

– Vi har en makrosituasjon som er ekstremt utfordrende, med sentralbanksjefer som er klare på at inflasjonen skal ned selv om det får store konsekvenser for aksjemarkedene, sier Gaute Eie, investeringsdirektør i Eika Kapitalforvaltning til DN.

Onsdag endte med kraftig fall på Wall Street, og et kraftig fall i Asia torsdag morgen norsk tid. Rundt lunsjtider er den franske CAC 40-indeksen ned 2,1 prosent, den tyske DAX-indeksen ned 2,0 prosent mens Stoxx 600 faller 2,2 prosent. FTSE 100 i London er ned 2,4 prosent.

På Oslo Børs er hovedindeksen ned 1,85 prosent. Det store spørsmålet er når det skal snu.

– Skal vi kanskje bare ned ytterligere fem prosent før det snur? Eller kommer vi til å miste bakkekontakten fullstendig og oppleve at bunnen faller ut av markedene? Og i tidligere resesjoner har også oljeprisen falt ned mot 20 dollar. Vil det samme kunne skje denne gangen?, spør Eie.

Han tror ifølge avisen foreløpig at vi skal unngå en veldig hard landing.

– Så betyr jo dette samtidig at det vil bli mange gode kjøp fremover. Se på selskaper som Nordic Semiconductor og Schibsted/Adevinta som er ned rundt 50 prosent. Men vi tror makroen nok skal litt lenger ned. Vi er derfor foreløpig på hold. Så prøver vi å vri porteføljen over til selskaper som tjener mest mulig penger i dag. Som olje og fisk, sier Eie til DN.



Kraftig fall

Vi må tilbake til oktober 2020 for å finne forrige gang Dow Jones falt så kraftig som onsdag.

Hele 3,56 prosent av verdien ble barbert bort. Tungt var det også for S&P 500, hvor kun 8 av de 500 selskapene som utgjør indeksen endte dagen med kursoppgang.

Dow Jones falt onsdag med 3,56 prosent, tilsvarende en nedgang på 1.161 poeng, til 31.493 poeng totalt. Nasdaq sank med hele 4,73 prosent, til 11.418 poeng.

Verdien av S&P 500 sank med 4,03 prosent, til 3.924.

– Åpenbart skadelig

Hang Seng og de andre asiatiske børsene opplevde også et kraftig fall torsdag morgen norsk tid. Markedene står nå ved et veiskille, ifølge Mark Konyn i AIA.

– På den ene siden er investorene urolige for om inflasjonen kommer til å skade inntjeningen og endre prisingen i markedet. Det er åpenbart skadelig for investorene. Men på den andre siden er de like urolige for vekstmulighetene, sier han til CNBC.



Han peker på at både Target og Walmart nedjusterte guidingen som viser at marginene er under press.