Onsdag markerte et nytt skifte i børsfallet. Investorene rømte fra aksjemarkedet og søkte ly i obligasjoner, ifølge Mohamed El-Erian, sjefstrateg i Allianz.

– I utgangspunktet var dette børsfallet basert på rentefrykt og at finansielle forhold strammet seg til, sier El-Erian i et videointervju med CNBCs Closing Bell.

Sjefstrategen bruker uttrykket growth scare for å forklare markedsbevegelsene. Han tror dermed at korreksjonen vi er inne kommer som følge av en forventning om at økonomien sakker opp, men at det ikke kommer som følge av faktisk fall i BNP.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov og Handelsbanken er ute med ferske prognoser og de tror Norges Bank strammer renteskruen enda raskere til enn vi har trodd. Vi diskuterer det, inflasjonen i både USA, Storbritannia og Norge, og hvorfor det norske arbeidsmarkedet er så presset. 18.05.2022

Onsdag stupte Wall Street og Nasdaq falt hele 4,7 prosent. Det var også verste børsdag for Dow Jones på to år.

Investorene forsøkte å søke ly i obligasjonsmarkedet.

– Prisene i obligasjonsmarkedet stiger og det gir meg en indikasjon på at vi er i en ny fase i børsfallet, sier El-Erian.



Søk ly

Sjefstrategen sier at dette børsfallet vil gi kjøpsmuligheter, men ikke kortsiktig.

– Det vil være muligheter til å trade, men dette markedet er voldsomt skjørt. Veksten sakker ned i de store økonomiene. Det globale bakteppet av makrotall er annerledes enn før og inflasjonen vil være et problem en stund, sier han.



Han anbefaler investorer å gjemme seg i kontanter, også til tross for at inflasjonen gjør sitt på verdien.

– Du taper penger fremdeles penger, men det er en god måte å søke ly på til denne vekststormen går over, anbefaler El-Erian.