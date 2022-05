Rapper fra konkurrenten

Kredinor-sjef Klaus-Anders Nysteen har nå fått på plass sin nye ledergruppe som skal være operativ når selskapets fusjon med SpareBank 1-eide Modhi sluttføres til høsten.

HENTES FRA KONKURRENT: Lisa S. Legallais-Hansen. Foto: Nicolas Tourrenc

Det nye lederteamet blir blant Finans-Norges yngste, med lik fordeling av kvinner og menn. Dessuten hentes krefter fra konkurrerende virksomhet.

50/50 kvinner og menn

Nysteen blir adm. direktør, mens Modhi-sjef Rolf Eek-Johansen blir viseadm. direktør med ansvar for investeringer.

Lisa S. Legallais-Hansen blir direktør for den operasjonelle driften. Hun hentes fra en tilsvarende rolle hos konkurrenten Intrum, der hun har hatt flere lederroller siden 2015.

I mars ble det kjent at Jakob Bronebakk hentes til finansdirektørrollen fra stillingen som IR-kontakt i Kongsberg Automotive. Han har tidligere vært adm. direktør og finansdirektør i MyBank.

Abbe Fransson blir kommersiell direktør – samme stilling som han i dag har i Modhi. Børre Sig. Bratsberg er i dag juridisk direktør i Kredinor, og blir med videre i samme stilling.

Anna Malin Gustavi blir direktør for transformasjon og bærekraft. Barbro Hagen blir direktør for teknologi og digitalisering, mens hun i dag holder tittelen direktør for strategi, IT og utvikling i Kredinor. Charlotte Surén, som tidligere i år ble hentet fra BDO til Kredinor som leder for strategiske prosjekter, blir direktør for strategi og kommunikasjon i det nye selskapet. Karianne Dovland blir HR-direktør – samme stilling hun har i Kredinor i dag.

Blant landets største

Fusjonen mellom Kredinor og Modhi ble kunngjort i mars. Den ventes å bli gjennomført 1. september.

Kredinor har cirka 980 millioner i årlig omsetning og 420 ansatte. Modhi Finance med datterselskaper omsetter årlig for cirka 610 millioner og har 200 ansatte. Sammenslått blir de to selskapene en av de største aktørene i Inkasso-Norge. Det nye selskapet vil hete Kredinor.