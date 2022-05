– Blodbadet som utspilte seg i det amerikanske aksjemarkedet onsdag er sannsynligvis en «amuse-bouche» sammenlignet med ødeleggelsene på menyen for «oksene» i de kommende månedene og årene, sa Guggenheim-partner og sjef for globale investeringer, Scott Minerd, i et intervju med MarketWatch torsdag.

Uttalelsen kommer etter at Wall Street og Nasdaq stupte 4,7 prosent onsdag, og Dow Jones hadde sin verste børsdag på to år.

Minerd refererer dermed til børsraset som en «liten appetittvekkende forrett», og spår kraftig, blodig kost som eneste hovedrett på menyen.



– Kollaps på 75 prosent

Investeringssjefen advarer om et blodbad på linje med dotcom-krakket.

– Det ser mye ut som kollapsen av internettboblen, forklarte Minerd, med henvisning til implosjonen av teknologiaksjer i 1999 og begynnelsen av 2000.

Han frykter at Federal Reserve har gjort det helt klart at den har som mål å fortsette å heve renten, til tross for muligheten for at det kan føre til fortsatt fall i aksjemarkedene og andre områder, ifølge artikkelen.

– Vi får mulig en «smertefull sommer» – et fall på 45 prosent fra toppen for S&P 500 og 75 prosent ned for Nasdaq, advarer Minerd.



Hard medfart

Teknologiaksjer har fått spesielt hard medfart i børsmarkedene globalt, etter at investorene rømmer vekstaksjer som ikke tåler den kraftige oppjusteringen av rentenivået.

Så langt i år har S&P 500 falt 18 prosent, mens Nasdaq har rast 28 prosent – og totalt 29 prosent fra høyeste notering seneste fem år, som var 16.057 poeng 19. november i fjor.

Får investeringssjefen rett, skal Nasdaq rase ytterligere 46 prosent før bunnen er nådd, mens S&P 500, som hadde sin topp nyttårsaften, skal falle ytterligere 27 prosent.