Ny gigant forlater Russland

Zurich Insurance har inngått en avtale om å selge sin russiske virksomhet til 11 personer i selskapets russiske arbeidsstyrke, fremgår det av en melding fra selskapet fredag.

Under det nye eierskapet vil virksomheten operere uavhengig under et annet merkenavn, mens Zurich ikke lenger vil gjøre forretninger i Russland, heter det.

Zurich Insurances russiske virksomhet opererer innen eiendoms- og skadeforsikring og har rundt 0,3 prosent av det russiske markedet ekskludert livsforsikring. Den hadde brutto premieinntekter på cirka 34 millioner dollar i fjor. Det tilsvarer cirka 330 millioner kroner.

Selskapet anses som Sveits' største forsikringsselskap. Ifølge Forbes er Zurich Insurance Group verdens 80. største børsnoterte selskap i 2022.

Burger og bil

Tidligere denne uken ble det kjent at McDonald's selger seg ut av Russland . Torsdag ble det kjent hva som skjer med hamburgergigantens russiske restauranter.

Mandag meldte også franske Renault at selskapet selger seg ut av den russiske bilprodusenten AvtoVAZ – dog med mulighet til å kjøpe seg inn igjen.

Tidligere har Finlands svar på Tine og verdens største ølprodusent varslet Russland-exit. Airbnb har stoppet aktiviteten både i Russland og Hviterussland.

Equinor-exit etter 30 år

Blant norske selskaper har børsnoterte Crayon meddelt at de legger ned i Russland , det samme har TietoEvry og Jotun.

I slutten av februar kunngjorde Equinor at prosessen med å forlate russiske prosjekter var i gang – etter å ha forsøkt å skape et eventyr i Russland i 30 år.

I det stille skalerer dessuten kinesiske teknologigiganter ned sine russiske virksomheter.