Roger Berntsen: – Stemningen blant investorene er svært lav

Onsdag var den verste dagen på New York-børsen på nesten to år, og torsdag falt Dow Jones ytterligere 0,8 prosent mens S&P 500 og Nasdaq gikk ned henholdsvis 0,6 prosent og 0,3 prosent.

«Stemningen blant investorene er svært lav etter flere måneder med børsnedgang grunnet skyhøy inflasjon, stigende renter og økt geopolitisk usikkerhet (krigen i Ukraina). Med andre ord kan det ta tid før forholdene blir vesentlig bedre», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Attraktivt for den langsiktige investor

For den langsiktige investor derimot, mener han dagens aksjemarked fremstår som relativt attraktivt, gitt at prisen på de fleste selskaper (eksempelvis olje og råvarer), har kommet kraftig ned.

Børsuroen har sendt de lange rentene nedover. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,85 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,2 prosent til 29,35. Fryktindeksen er dermed opp nesten 77 prosent hittil i år. DNB Markets skriver i en rapport at mye uro gjør at investorer trekker mot mer sikre aktiva.

Følg med på inflasjonen og Fed

Hvorvidt markedsuroen vil fortsette fremover, avhenger ifølge seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets i stor grad av hvordan det går med inflasjonen og den økonomiske veksten i USA.

«Bakteppet er en inflasjon langt over inflasjonsmålene i mange land, og oppgangen er stort sett bredt basert, noe som gjør at sentralbankene vanskelig kan “se gjennom” den. Samtidig hersker det stor usikkerhet rundt hvor mye økonomiene tåler av renteoppgang», skriver Magnussen i en oppdatering.

Han mener husholdningene i Europa virker mer sårbare enn hva som er tilfelle i USA, noe som tilsier at det er større risiko for et tilbakeslag. DNB Markets tror det kan være grunn til at sentralbanker som BoE og ECB synes mer forsiktige med å sette rentene opp enn Fed.