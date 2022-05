Det ble et aktivt første kvartal for Berkshire Hathaway, det viser 1 3F-rapporteringene som ble sendt inn til det amerikanske finanstilsynet (SEC).

Berkshire Hathaways aksjetransaksjoner i første kvartal Kjøpt: Apple - 3.787.856 aksjer Ally Financial - 8.969.420 aksjer Activision Blizzard - 49.657.101 aksjer Citigroup - 55.155.797 aksjer Celanese Corporation - 7.880.998 aksjer Chevron Corporation - 120.933.081aksjer Floor & Decor Holdings - 3.936.291 aksjer General Motors Company - 2.045.847 aksjer HP - 104.476.035 aksjer Liberty Media Formula One Series C - 5.603.705 aksjer McKesson Corporation - 2.921.975 aksjer Markel Corporation - 420.293 aksjer RH - 353.453 aksjer Occidental Petroleum Corporation - 136.373.000 aksjer Paramount Global Class B - 68.947.760 aksjer Solgt: AbbVie - 3.033.561 aksjer Bristol-Myers Squibb Co. - 5.202.674 aksjer Kroger Co. - 3.427.647 aksjer Royalty Pharma plc - 7.151.896 aksjer Store Capital Corp. - 9.660.357 aksjer Verizon Communications - 157.444.464 aksjer Wells Fargo & Co. - 675.054 aksjer

Buffetts favoritt

Berkshire kjøpte nesten 3,8 millioner aksjer i Apple, sitter nå på 890 millioner aksjer i IT-giganten. Kjøpet på 3,8 millioner aksjer økte aksjeandel til Berkshire med 0,4 prosent.

Selv om Buffet lar andre i Berkshire-ledelsen styre mindre transaksjoner, er det ingen tvil om at det var 91-åriingen selv som sto bak Apple-kjøpet. Noe han også bekreftet på årsmøtet til Berkshire Hathaway. «Orakelet fra Omaha» har tidligere kalt Apple den beste virksomheten han vet om, og det er den klart største enkeltposisjonen i hele aksjeporteføljen, ifølge nettstedet Daily Trade Alert.

Apple er foreløpig ned 20 prosent i år.

Lettjente penger?

Berkshire investerte også stort i gaming- og underholdningskjempen Activision Blizzard, hvor Buffett økte eksponeringen med nesten 350 prosent sammenlignet med det foregående kvartalet.

Her er muligheten for å tjene noen raske kroner absolutt til stedet for Buffett. For Microsoft har en avtale om kjøpe Activision Blizzard for 95 dollar pr. aksje, men aksjen handles for rundt 78 dollar pr. dags dato.

Amerikanske legender

Med denne investeringen sitter Berkshire Hathaway på nesten 160 millioner aksjer, til en verdi på over 26 milliarder dollar, i et av verdens største oljeselskaper.

I hele år har Buffett kastet seg over olje og gass – til tross for at aksjekursene har steget. Chevrons aksjekurs er opp 41 prosent hittil i år, til tross for at S&P 500 er ned nesten 20 prosent på samme tid.

DET SORTE GULLET: Warren Buffett har stor tro på olje og gass i år, og har kjøpt seg stort opp i verdens tredje største oljeselskap, Chevron. Her fra et oljefelt i San Ardo, California hvor Chevron er operatør. Foto: Bloomberg

I nærmere ti år har Buffett sittet med GM-aksjer. Likevel falt aksjen i første kvartal, noe som kan ha vært en bidragsfaktor for Berkshires investeringer på nærmere 2,2 milliarder dollar i første kvartal. Aksjen har likevel fortsette nedgangen, og er nå ned 42 prosent hittil i år.

Prøver seg på HP

Et nytt selskap i porteføljen er det multinasjonale IT-selskapet HP. Buffett og co. investerte over 4 milliarder dollar, og sitter nå på over 10 prosent av selskapet.

HP har økt utbytte 12 år på rad, og har en 10-årsutbyttevekst på 15,2 prosent, skriver Daily Trade Alert. I tillegg har aksjens et P/E-forhold på 6,6, noe som gjør den attraktivt priset.

Kvittet seg med gammel flamme

Berkshire Hathaway solgte nærmere 1,4 millioner aksjer i Verizon, som var 99,1 prosent av aksjebeholdningen deres i teleselskapet. Buffett har tidligere hatt en ganske stor posisjon i selsakpet, men er nå nesten helt ute.

Et selskap som derimot Berkshire har solgt seg helt ut av er banken Wells Fargo & Co. Ifølge Daily Trade Alert går Buffetts investering i Wells Fargo flere tiår tilbake. Buffett skal ha bestemt seg for å selge seg ut av banken for lenge siden, men det har tatt tid å selge seg ut fra et selskap de engang var veldig store i.