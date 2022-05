Dette skjer i dag – tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Helge Spildrejordet og Jan Terje Skalmerud har solgt Håndverkskompaniet til det svenske PE-fondet Adelis.

Prisen ligger trolig på 300 millioner kroner.

De to startet selskapet i 1994. Det spesialiserer seg på rehabilitering, og omsatte i fjor for 750 millioner kroner.

Det statlige investeringsselskapet Investinor kaster kortene i Ziebel etter 854 millioner kroner i tap. Oljeserviceselskapet selges nå til børsnoterte Archer.

I 2006 var tonen en annen. Da var planen å skaffe Norge en verdensledende stilling innen brønnarbeid og gjøre Ziebel til et børsnotert selskap i løpet av tre til fem år.

Vridningen mot verdiaksjer fortsetter. Det sier Gjermund Bråten, megler i DNB Markets.

Selv holder han en knapp på Vår Energi og Yara. Vår Energi ventes å øke produksjonen mye raskere enn rivalene, som kan gi utbyttefest for aksjonærene. Og Yara drar nytte av fokuset på matsikkerhet og økte priser på jordbruksprodukter.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Dagsavisens leder om arven etter Thor Bang.

Hvem Bang har tilgodesett i sitt testament, er selvfølgelig en privatsak. Men det er kommet ut, og Carl I. Hagen sier at «han synes åpenbart at jeg har gjort en grei jobb for FrP. Og har belønnet meg noe for det».

Dette har fått Dagsavisen, på lederplass, til å gjøre Thor Bangs arv til en klassesak. Avisen insinuerer at Bang var opptatt av «milliardærenes vilkår», og at arven etter Bang er «er en fin påminnelse om hvem FrP har kjempet hardest for». Direkte kvalmende, skriver Hegnar.

Resultat pr. 1. kv.:

Adevinta: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.30

BerGenBio: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Circa Group: Kl. 07.00, webinar kl. 08.30

DLT: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

EAM Solar: Kl. 07.00, Zoom kl. 11.00

Salmon Evolution: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

SmartCraft: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Arribatec Group: Kl. 07.30, webcast kl. 08.30

Frontline: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 15.00