David Rosenberg, sjeføkonom og grunnlegger av Rosenberg Research, har absolutt ikke noe positivt syn på markedene fremover.

Han spår S&P 500 ned til 3.300 poeng – ytterligere 17 prosent ned fra dagens verdier. Siden starten av året impliserer det en nedgang på 31 prosent før det sier stopp.

– Bullmarkedet de siste to årene har vært bygget på sand, ikke betong, sier Rosenberg i et nytt notat gjengitt av Marketwatch.

– Selg oppturene

Rosenberg mener inflasjonen kommer til å smelte det kommende året og at det er få som er forberedt på det som kommer.

– Dette er 2008 «all over again». Markedet følger det samme mønsteret som den gang, sier Rosenberg.



Han påpeker at det naturligvis ikke er noen som kan forutsi topper og bunner, men at markedet følger gitte mønstre hele tiden. Bunnen kommer ikke før Fed er ferdig med å stramme inn, ifølge sjeføkonomen.

– Og det er lenge til.



Han får støtte fra blant annet analytikerne i Bank of America Global Reserach som i et notat datert 19. mai skriver at markedene ennå ikke har sett et markert bunnpunkt.

– Selg oppturene, er BofAs anbefaling.