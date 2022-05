Jan Ludvig Andreassen: – Politikken er helt ko-ko

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, spådde lenge nullrenter til evig tid. Men når fakta endrer seg, endrer kanskje også han sitt syn og sine spådommer?

Kanskje ikke. Han holder på sitt grunnsyn og er overrasket over hvor negative vi nordmenn er.

Han viser til at oljefondet er på 12.000 milliarder kroner, over to millioner kroner pr. nordmann. Og statsfinansene har et vanvittig overskudd på 30 prosent av BNP.

– Det er helt merkelig at husholdningenes optimisme er den laveste på 30 år. Det er helt spinnvilt. Norge har vunnet jackpot, lotto og Bjerkebanens toppremie i «one go», i år. Det er vanvittige inntekter. Og så er folk kjempedepressive. Vi har jo aldri vært så deppa som nå, konstaterte han blant annet.

– Krigen gjør noe med oss, vet du.

– Nei, den økonomiske politikk er helt ko-ko. Han løper rundt, han Vestre, og skal lage nye industrifabrikker, når industrien allerede mangler folk over en lav sko, smålo han.

Andreassen viste også til flere faktorer i Norge som kanskje tilsier helt andre handlinger enn å sette opp renten.

– Vi har aldri hatt så lav andel av BNP som har gått til konsum. Det er nesten ikke kredittvekst. Boligomsetningen er ned 20 prosent. Hyttemarkedet har stoppet opp. Og i dag har vi den verste forbruksmålingen på 30 år, eller noe sånt. Og likevel er alle enige om at renta bør opp. Hva er det de tenker på?

Andreassen er heller ikke så glad i at alle sentralbanksjefene går i takt, og spurte hva de har å tape på å være mer tilbakeholdne med å sette opp renten. Selv har han ikke bundet renten.

Men det han frykter aller mest må vi til USA for å finne.