Hexagon-milliarder opp i røyk, Mercell-kjøp og Flyr-sjefen i studio

Vi snakker om dagens store tapere og vinnere. Hexagon Purus og Composites er kraftig ned etter at en batterikontrakt på inntil 10 milliarder har røket for førstnevnte. Samtidig dobler Mercell-aksjen seg etter et bud på selskapet. Vi ser også nærmere på oljefunnet til Equinor i Barentshavet og deres nyeste gassprosjekt Halten Øst i Norskehavet. I studio får vi besøk av Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid som er ute med kvartalsrapporten. Vi spør om den stadig høyere drivstoffregningen, om hun får tak i nok folk, om sommersalget og om selskapets stadige emisjoner. 25.05.2022