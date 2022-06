Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Fredrik Skavlan, Thomas Giertsen, Anders Myrvold, Celina Midelfart og Eva Weel Skram var blant 630 norske Kahoot-millionærer i fjor. Mange solgte. Andre ble med helt ned.

Og mange nye har hamstret. Blant dem er Eilert Hanoa, Torstein Tvenge og Torgeir Mjør Grimsrud. Foreløpig uten å lykkes.

Og to fettere fra Hønefoss har virkelig gitt gass. Solon-gründer Simen Thorsen har kjøpt 2,15 millioner aksjer, mens eks-megler Ketil Skorstad har kjøpt 1,7 millioner.

Med venturekapital og flere norske investorer på laget skal Hemispherian ta knekken på hjernesvulster. Til sitt nye medikament har selskapet nå hentet 13 millioner kroner.

Det vil imidlertid ta flere år før selskapet har et faktisk produkt å selge. Midlene som er hentet nå, er tidligfase vekstkapital. Emisjonen var overtegnet, og priser selskapet til rundt 20 millioner kroner.

Hans Rettedal Christiansen, analytiker i Danske Bank, synes bankene ser attraktive ut. Han mener prisingen er gunstig og at bankene vil dra nytte av renteoppgangen.

Favorittene i Norden er Nordea og DNB. Ser man mer kortsiktig, er Danske Bank også blitt mer positive til Swedbank og Handelsbanken.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om næringsminister Jan Christian Vestres XR-støtte.

Vestres møbelfabrikk har ifølge Dagbladet støttet klimaaktivistene i Extinction Rebellion med 300.000 kroner helt opp til oktober i fjor. Det er interessant at Vestre mente at aktivisme er nødvendig i klimasaken for å få nødvendige endringer.

Folk som sperrer flyplasser og limer seg fast til benkene i stortingsgalleriet skal man holde seg unna. I Norge får vi til endringer uten å storme Stortinget, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

PetroNor E&P: Kl. 06.30, webcast kl. 08.00

REC Silicon: Kl. 07.00, audiocast kl. 08.00

BW Energy: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 14.00

BW Offshore: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 09.00

Barramundi Group: Kl. 08.00, Zoom kl. 10.00