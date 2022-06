Lønnshopp for kvinnelige toppsjefer

I den årlige undersøkelsen utført av Equilar for Associated Press kommer det frem at medianlønnen til en konsernsjef med feminine trekk har steget til nesten 16 millioner dollar. Det er likevel langt igjen til kjønnsmangfoldet i bedriftenes toppledelse og lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er blitt jevnet ut.

Av de 340 konsernsjefene som den seneste undersøkelsen tok for seg, var det bare 18 kvinner – opp fra 16 i 2020. Samtidig som at det ble to flere kvinner blant toppsjefene, steg overskuddene for S&P 500-selskapene med rundt 50 prosent og indeksen steg med nær 27 prosent.

Mediankvinnen tjener mer enn -mannen

Siden store deler av konsernsjefens kompensasjon ofte er knyttet til hvordan bedriftene har gjort det, økte lønnspakkene til toppsjefene ganske kraftig etter noen år med stort sett moderat vekst, skriver AP.

Medianlønnen for kvinnelige konsernsjefer steg med 26,4 prosent i fjor, til 15,8 millioner dollar. 15 av 18 kvinnelige toppsjefer som er med i undersøkelsen kunne vise til en lønnsvekst.

Det var et større hopp enn det var for sine mannlige kolleger, hvor medianlønnen steg med 17,7 prosent, til 14,4 millioner dollar. Og totalt økte medianlønnen for toppsjefer på S&P 500-indeksen med 17,1 prosent, til 14,5 millioner dollar.

ANDREPLASS: General Motors konsernsjef Mary Barra fikk en lønnsvekst på 25 prosent i fjor. Foto: Bloomberg

Barra på andreplass

Lisa Su fra Advanced Micro Devices var den best betalte kvinnelige toppsjefen i fjor, for tredje året på rad, med en lønnskompensasjon på 29,5 millioner dollar. Da kunne hun vise til en lønnsvekst på 9 prosent fra året før. Det holdt likevel bare til en 22. plass over de best betalte lederne.

Like bak Su finner man konsernsjefen for General Motors, Mary Barra. Hun fikk en lønnsøkning på 25 prosent i 2021, og endte på 29,1 millioner dollar, skriver AP.

Su og Barra var likevel langt bak hva konsernsjefen til Expedia Group, Peter Kern, fikk i lønnskompensasjon i fjor. Kern, som toppet listet over lederutbetalinger i 2021, mottok en lønnspakke på 296,2 millioner dollar – det tilsvarer 2,8 milliarder kroner.

Equilar-undersøkelsen inkluderer bare konsernsjefer som har sittet minst to hele regnskapsår i sjefsstolen. Dette gjør at blant annet Roz Brewer hos Walgreens Boots Alliance og Jane Fraser hos Citigroup ikke kom med på listen.