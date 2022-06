Hvilke sektorer gjør det best i en resesjon?

Av: Anders Johansen, Danske Bank

Siden 1970 har det vært syv episoder der det globale aksjemarkedet har falt med mer enn 20 prosent, altså definisjonen på et bearmarked. I snitt vil det si at vi opplever bearmarkeder hvert syvende år.

Utløsende faktorer har vært mye forskjellig, men stort sett sammenfaller disse store fallene med to kvartaler med negativ real vekst (resesjon) i USA og store deler av verden.

Justeringer

I 2022 begynte året ganske dårlig for både obligasjonsinvesteringer og aksjer. Bakgrunnen er den høyeste inflasjon siden begynnelsen av 80-tallet.

Det er for tiden få grunner til å tro at USA er i en resesjon akkurat nå, men basert på den sterkt tilstrammende pengepolitikken fra sentralbanken, sammen med negativ reallønnsvekst og reduksjon av sentralbankens balanse, er det nå mange investorer som frykter at FED kommer til å kvele veksten og dra USA inn i en nedgangskonjunktur.

Historisk har det vist seg veldig vanskelig for investorer som langsiktig ønsker å være i aksjemarkedet å selge seg ut før resesjoner og deretter kjøpe seg inn igjen på et lavere nivå, slik at de tjener litt ekstra på svingningene.

En alternativ måte å forberede seg på dårlige tider er derfor å gjøre noen justeringer i porteføljen slik at den svinger mindre om resesjonen skulle komme i løpet av de nærmeste 12-24 månedene.

Helse og kraft

Helsesektoren er en av de sektorene som historisk har gjort det godt i nedgangstider. Grunnen er at mange selskaper i denne sektoren er mindre sykliske på grunn av den underliggende veksten i sektoren og behovet for medisinering, operasjoner og lignende eksisterer også i nedgangstider.