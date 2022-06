Analytiker: Bitcoin har langt igjen til bunnen

De siste to månedene har vært en tøff periode for Bitcoin-investorer, hvor kryptovalutaen har falt fra om lag 45.800 dollar til 28.800 dollar, tilsvarende en nedgang på 40 prosent.

«Det er ikke til å tvile på at den sterke korrelasjonen mellom kryptovalutaer og andre risikoaktiva har brutt sammen i det siste. Mens tech-aksjene i USA stiger etter uker med nedgang, har digitale eiendeler i stor grad holdt seg på sidelinjen», sier analytiker Fiona Cincotta i City Index ifølge Bloomberg.



Den teknologitunge Nasdaq-børsen i USA markerte tredje dag på rad med oppgang på fredag, samtidig som Bitcoin har falt over 2 prosent de siste tre dagene.

Bloomberg påpeker at de siste dagenes utvikling kan markere et brudd i korrelasjonen mellom aksjer og Bitcoin, og trekker frem dette som et tegn på mindre overbevisning som igjen beskrives som en bekymrende trend.

«Jeg tror ikke dette markerer slutten for den positive korrelasjonen mellom Bitcoin og Nasdaq, men det finnes en bekymring for at Bitcoin bare følger Nasdaq når den faller», sier Cincotta.

Hun tror ikke det er usannsynlig at Bitcoin vil falle under 28.000 dollar, men understreker at det ville vært en bemerkelsesverdig begivenhet som kan teste årsbunnen på 25.425 dollar.

Går Bitcoin lavere vil 20.000 dollar være det neste psykologiske nivået som kommer i spill, sier hun videre.

På den andre siden mener hun at dersom prisen går over 31.500 dollar vil det kunne være et tegn på at prisen er på vei til å bryte oppover.