Inntektsbyks for Tarjei Bø

Skiskytterstjernen Tarjei Bø har lagt tilbake et innholdsrikt fjorår med flere seiere i verdenscupen, og stafettgull under VM i Pokljuka.

Som mange idrettsutøvere har Tarjei opprettet et investeringsselskap, nærmere bestemt Boe Invest, for å forberede seg økonomisk til karriereslutt.

Ifølge årsregnskapet bedret topp linjen seg fra 2,8 millioner kroner til 5 millioner i fjor. Det ga et resultat før skatt på 4,9 millioner kroner for stryningen.

Etter at skatteregningen var betalt satt skiskytteren igjen med et overskudd på rett over 3,8 millioner kroner. Av årsregnskapet kommer det ikke frem hvordan Bø har tjent pengene.

Boe Invest (Mill. kr) 2021 2020 Driftsinntekter 5 2,8 Driftsresultat 4,9 2,8 Resultat før skatt 4,9 2,8 Årsresultat 3,8 2,2



Stor kontantbeholdning

Ved utgangen av fjoråret var balansen på 7,5 millioner kroner, hvorav egenkapitalen utgjorde 5,8 millioner. Boe Invest hadde en kontantbeholdning på 3,2 millioner.

I 2020 hadde Tarjei Bø en ligningsinntekt på 4,1 millioner kroner, mens formuen utgjorde 5 millioner.