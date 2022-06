ECB: Hver tiende husholdning eier krypto

Kryptovaluta er både volatilt og stadig til diskusjon blant politikere og markedsaktører, men til tross for dette har etterspørselen for krypto-eiendeler bare økt.

Nå har Den europeiske sentralbanken (ECB) spurt husholdninger i Belgia, Frankrike, Italia, Nederland og Tyskland. Her fremgår det at rundt 10 prosent svarte at de eier krypto.

Men apetitten for krypto varierer, fra bare 6 prosent i Frankrike til over 14 prosent i Nederland, skriver svenske Dagens Industri. Studien i sin helhet kan leses her.

Av denne gruppen opplyste bare 6 prosent av respondentene at de eide kryptovaluta til en verdi på mer enn 30.000 euro, tilsvarende 305.000 kroner. Hele 37 prosent sa de eide kypto til en verdi på opptil 999 euro, altså i overkant av 10.000 kroner.

Kraftig vekst

Myndigheter advarer ofte mot kryptovaluta, siden de aller fleste er uregulerte og derfor usedvanlig risikable. Samtidig får teknologien bak valutaer som bitcoin og ether skryt. Mange land planlegger å lansere penger basert på kryptoteknologi.

Det er også tydelig at sektoren er populær for investorer hvis en tar en titt på veksten. Ved utgangen av fjoråret anslo ECB at den samlede verdien til kryptovalutaene var på vel 24.200 milliarder kroner.

Den seneste tiden har kryptovalutaene stupt i verdi, men likevel er den totale verdien nå «syv ganger så stor som ved inngangen til 2020», skriver Dagens Industri.