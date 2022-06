Mai begynner å nærme seg slutten og hovedindeksen på Oslo Børs har vært gjennom et ruglete børsklima med høy inflasjon, rentehevinger og kraftige innstramminger i pengepolitikken.

Men skyhøye energipriser, som har opplevd kraftige utslag siden Russland invaderte Ukraina i slutten av februar, holder nivået oppe på energitunge Oslo Børs. Hittil i år er hovedindeksen opp 6,3 posent til 1.276,5 poeng.

Så langt i år kan 37 aksjer på hovedindeksen vise til negativ avkastning, mens 29 kan vise til positiv avkastning. Seismikkselskapet TGS har gitt best avkastning på hovedindeksen med en oppgang på hele 87,2 prosent.

Finansavisen har i flere omganger omtalt investorkompisene Aasulv Tveitereid og Egil Dahls aksjekjøp i TGS. Platekompani-gründer Dahl eier nå 1,75 millioner aksjer i selskapet, mens Tveitereid sitter på 1,3 millioner aksjer. Det gjør dem til henholdsvis den 10. og 17. største aksjonæren i selskapet.

Fest for Fredriksen

Tett etter TGS finner man det John Fredriksen-kontrollerte tørrlastrederiet Golden Ocean, som har lagt på seg 84,4 prosent hittil.

Tidligere i mai la rederiet frem et sterkt førstekvartalsresultat. Høye rater, mye takket være capesize-kontrakter inngått i fjor og et knallsterkt panamax-marked, gjorde at rederiet kunne utbetale et samlet utbytte på nær 1 milliard kroner tilbake til eierne.

Vinneraksjer i år Plassering Aksje Avkastning 1 TGS 87,2% 2 Golden Ocean 84,4% 3 Grieg Seafood 75,1% 4 Frontline 64,0% 5 DNO 60,2% 6 PGS 59,1% 7 Aker Solutions 53,9% 8 Subsea 7 53,5% 9 Avance Gas 51,6% 10 Equinor 49,5% Kilde: Infront

Numer tre på vinnerlisten finner man lakseoppdretteren Grieg Seafood, som har surfet på rekordhøye laksepriser, mens tankrederiet Frontline – et annet John Fredriksen-kontrollert rederi – er foreløpig på fjerdeplass.

Ikke overraskende domineres vinnerlisten av selskaper eksponert mot råvarer. Både oljeselskapene Equinor og DNO, seismikkselskapet PGS og oljeserviceselskapene Aker Solutions og Subsea 7 har flydd høyt på skyhøye energipriser.

Årets tapere

Verre har det gått med biotech-selskapet PCI Biotech, som har dundret ned hele 66,5 prosent, tett etterfulgt av fingeravtrykksensor-selskapet Idex Biometrics.

Taperlisten preges av såkalte vekstaksjer - selskaper med en inntjening lenger frem i tid - og har med flere andre selskaper i samme kategori falt kraftig på børsen som følge av rentehevinger, inflasjon og innstramminger i pengepolitikken.

Taperaksjer i år Plassering Aksje Avkastning 1 PCI Biotech −66,5% 2 Idex Biometrics −60,8% 3 Nordic Nanovector −50,4% 4 Elmera (tidl. Fjordkraft) −48,9% 5 Schibsted −44,2% 6 Tomra −40,2% 7 Nordic Semiconductor −40,2% 8 Adevinta −38,6% 9 Scatec −38,0% 10 Asetek −36,8% Kilde: Infront

Biotech-selskapet Nordic Nanovector kan vise til å ha den tredje verste kursutviklingen i år blant selskapene på hovedindeksen. Fallet noteres for øyeblikket til 50,4 prosent.

Elmera Group, tidligere kjent som Fjordkraft, er ned 48,9 prosent i år. Aksjen dundret ned 11 prosent i tidlig april etter å ha forespeilet investorene langt lavere inntekter de neste årene.

Deretter på listen finner man tungvektere som Schibsted, Tomra, Nordic Semiconductor, Adevinta og Scatec.