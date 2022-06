Aker henter sju fra oljefondet til billionfondet

Slyngstad har fått jobben med å bygge opp et fond på til sammen 100 milliarder euro for Aker. Dagens Næringsliv skriver at avisen er kjent med at sju personer ansatt i oljefondet har takket ja til å jobbe for Slyngstad i Aker Asset Management.

Ingen av dem ønsker å kommentere jobbskiftet. De sju utgjør nesten en tredel av de 23 personene Slyngstad så langt har ansatt.

– Aker Asset Management opplever stor interesse for vår nye satsing på kapitalforvaltning, og vi har fått en rekke kvalifiserte søkere fra Norge og utlandet, sier Akers pressesjef Atle Kigen.

Nåværende Oljefond-sjef Nicolai Tangen kommenterer saken slik overfor avisen:

– Det er alltid trist at gode ansatte slutter, men det gir dem muligheten til å lære andre steder, og forhåpentlig kommer de tilbake til oss med ny og verdifull erfaring.

NTB