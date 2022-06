Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Det blir resesjon i USA. Og det har aldri før skjedd uten et fall på 40 til 65 prosent på Oslo Børs, advarer Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets.

Han mener det ikke finnes noen løsning på det underliggende inflasjonsproblemet i USA som ikke også må gi klart høyere arbeidsledighet.

For å få ned presset i arbeidsmarkedet tilstrekkelig vil USA måtte havne i en resesjon, eller i hvert fall noe som er langt unna en myk landing, sier Andreassen.

Etter voldsomt kursfall er det nå en økende appetitt for tech-aksjer blant de store aktørene. Hvilke selskaper i teknologisektoren er så de største oppkjøpskandidatene?

Fire av fem meglerhus mener halvledergiganten Nordic Semiconductor er en het kandidat. Dessuten trekker flere analytikere frem Kahoot.

Blant andre kandidater er Link Mobility, Ørn Software, Q-Free og Elliptic Labs.

Jan-Erik Skaug og Pone Biometrics satser på innlogging med fingeravtrykk. Totalt har bedriften og miljøet bak hentet 70 millioner kroner.

Skaug ser for seg at selskapet kan bli et europeisk cybersecurity-selskap med sterke, langsiktige aksjonærer og milliardomsetning.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om bjellesauene i aksjemarkedet.

Professor Thore Johnsen mener det de driver med, er en form for «flipping» – slik vi ser i boligmarkedet. Han sier bestemt at det fort kan bli slik at godtroende privatinvestorer blir lurt.

Vi synes mer at det er de som blindt følger bjellesauene, som er å bebreide. De må vite at de har ansvar for egne penger. Løper de etter Spetalen og Fredly, vet de jo at de selger raskere enn man kommer gjennom svingdøren på Grand, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

BOA OCV, Boa Offshore, Momox Holding, M Vest Energy, SuperOffice Group

Årsrapport:

Elop, Golden Energy Offshore Services, Netoil Capital, Pryme

Makro:

Norge: Detaljomsetning april, kl. 08.00

Sverige: Handelsbalanse april, kl. 08.00

Sverige: BNP 1. kv., endelig, kl. 08.00

Spania: KPI mai, kl. 09.00

ØMU: Økonomisk tillit mai, kl. 11.00

Tyskland: KPI mai, kl. 14.00

Annet:

poLight: Ekskl. 1:5-aksjesplitt

Ice Fish Farm: Ekstraordinær generalforsamling, Frøya, kl. 11.00

Hurtigruten Group: Q1-presentasjon, Teams, kl. 11.30

Tekna Holding: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 15.00

Eiendom Norge: Eiendomskonferanse, The Hub, kl. 08.00-15.00

USA: Børsene stengt pga. Memorial Day

Ekskl. utbytte:

Itera