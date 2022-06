DNB Markets anbefaler 9 aksjer

– Vi gjør ingen endringer denne uken, sier aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets til Finansavisen.

Dermed består ukeporteføljen fortsatt av SR-Bank, Equinor, Nordic Semiconductor, Grieg Seafood, Gjensidige, Lerøy Seafood, Vår Energi, Yara og Aker BP.

Equinor og SR-Bank gjorde det best forrige uke.

– Sjømat hadde en svak uke etter melding at det amerikanske konkurransetilsynet har tildelt en bot for prissamarbeid til selskapene som har eksportert til USA. Det var kjent at konkurransetilsynet undersøkte mulig prissamarbeid og boten tilsvarer 0,3 prosent av selskapenes samlet markedsverdi, så vi synes kursreaksjonen var noe overdrevet, sier Harper.

Avkastningen for DNB-porteføljen var på 2,0 prosent forrige uke, samtidig som Oslo Børs' hovedindeks, OSEBX, steg 3,1 prosent.

Hittil i år er DNB Markets' portefølje opp 7,7 prosent, mot hovedindeksens 5,7 prosent.