Nordnet lanserer elektronisk handel på London Stock Exchange.

Nordnet tilbyr fra og med i dag handel i de 350 største aksjene på London Stock Exchange, tilsvarende aksjene som inngår i indeksene FTSE100 og FTSE250, ifølge en melding mandag.

– Vi er veldig glade for å kunne åpne den digitale døren til London Stock Exchange, og lansere elektronisk handel på en av verdens største og mest likvide finansielle markedsplasser. Aksjehandel gjennom digitale plattformer er en av Nordnets kjernevirksomheter, og derfor føles det ekstra gøy å kunne legge til en viktig børs som London i vårt investeringsunivers, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Norge.

Den totale markedsverdien av selskaper notert på London Stock Exchange ved utgangen av 2021 utgjorde 3 800 milliarder dollar. Til sammenligning har Oslo Børs en samlet markedsverdi på rundt 420 milliarder dollar. Totalt er rundt 2.500 selskaper notert på London Stock Exchange.

– Til tross for Brexit forblir London-børsen helt sentral sett i et globalt økonomisk perspektiv. Med denne lanseringen vil våre kunder få tilgang til et helt nytt investeringsunivers og mulighet til å investere i en lang rekke kjente selskaper, sier Skar.

Åpningstidene på London Stock Exchange er 09.00-17.30 norsk tid.