Carnegie tar ifølge en analyse opp dekning på biotech-selskapet Nordic Nanovector med en holdanbefaling, skriver TDN Direkt.

Analytikerne opererer med et kursmål på 11 kroner på aksjen som har falt 50 prosent på Oslo Børs hittil i år.

Venter avtale

Meglerhuset tror det er sannsynlighet for positive resultater fra Paradigme-studien, etterfulgt av en godkjenning fra USA. Samtidig skriver analytikerne ifølge nyhetsbyrået at intensivering av konkurransen gjør at de sliter med å finne oppside i verdsettelsen av selskapet.

«Det er ikke rom for forsinkelser», er beskjeden fra meglerhuset om Paradigme-studien.

Carnegie tror videre at å finne en kommersiell partner er høyt på agendaen for Nordic Nanovector, og venter at en lisensavtale kan bli signert rundt årsslutt, skriver TDN Direkt.

Blant de verste

Nordic Nanovector kan vise til å ha den tredje verste kursutviklingen i år blant selskapene på hovedindeksen.

Taperlisten preges av såkalte vekstaksjer – selskaper med en inntjening lenger frem i tid – og har med flere andre selskaper i samme kategori falt kraftig på børsen som følge av rentehevinger, inflasjon og innstramminger i pengepolitikken.

Ser økt risiko

15. mai gikk det frem at DNB Markets gjentok sin kjøpsanbefaling, men senker kursmålet på Nordic Nanovector fra 26 til 21 kroner.

«Kursutviklingen er i første rekke drevet at fremdriften på Paradigme-studien. Selskapets målsetning er å ha 120 pasienter inne på studien og å kunne presentere endelige resultater innen utgangen av 2022», het det fra meglerhuset.