Mai-statistikk fra Nordnet viser at private investorer omsatte aksjer for 32 milliarder kroner hos nettmegleren i løpet av måneden. Equinor og REC Silicon sto for henholdsvis 2,9 og 2,6 milliarder kroner som de to mest omsatte enkeltaksjene.

Netto ble det solgt aksjer for 385 millioner kroner, med Aker BP, Golden Ocean og Equinor på salgstoppen.

– Felles for disse er at de har steget relativt mye det siste året, så dette er sannsynligvis gevinstsikring for å plassere pengene i andre selskaper som kan gjøre det bra fremover. Selv om råvareprisene er høye tror flere og flere at dette kanskje er i nærheten av toppen, og derav selger seg ned, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet i en pressemelding.

Den klart mest kjøpte aksjen i mai var MPC Container Ships, foran Norwegian.

– Norwegian har på kort tid blitt et helt nytt selskap. Etter en stor refinansiering der blant andre John Fredriksen ble med på laget, har selskapet etterhvert klart å stable seg på beina til å bli konkurransedyktig igjen. Senest denne uken annonserte selskapet kjøp av 50 nye fly, og det forventes også god vekst i billettinntektene fremover, fortsetter Johannesen.