Dette skjer i dag – torsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Tor Reier Lilleholt, energianalytiker i Volue, varsler enda høyere strømpriser neste vinter.

Markedet priser nå inn en strømpris på 1,8 kroner pr. kilowattime i Sør-Norge i første kvartal neste år. Lilleholt tror imidlertid at prisene bikker 2 kroner. Til sammenligning var snittprisen 1,5 kroner pr. kilowattime i første kvartal i år.

Bjarne Schieldrop, energianalytiker i SEB, varsler samtidig flere år med høye gasspriser på kontinentet, og at dette vil smitte over på de norske strømprisene.

Oljeanalytiker Nadia Martin Wiggen er enda mer bull enn tidligere . Nå tror hun ikke oljeprisen vil falle før den når 180 dollar fatet.

Det som for alvor vil sende oljeprisen videre opp, er kjøresesongen i USA, mener Wiggen. Hun peker også på at flytrafikken i Europa er på vei tilbake, og at nedstengningen i Shanghai er over etter covid-utbruddet.

Celina Midelfart har truffet blink på alt hun har tatt i, og er opp 100 prosent hittil i år. Åtte vinneraksjer har gjort henne 300 millioner kroner rikere.

I Borr Drilling har hun hatt en verdistigning på 115 millioner kroner. I Prosafe har hun en gevinst på 70 millioner. I Siem Offshore er gevinsten på 21 millioner. I tillegg har hun tjent på investeringer i Golar LNG, Panoro Energy og flere amerikanske oljeserviceaksjer.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at det ikke er mye håp for aksjonærene i SAS.

Hvis og når en rekonstruksjon blir gjennomført, blir det til en aksjekurs nær null.

Finansielt er SAS ferdig. Med rundt 40 milliarder svenske kroner i gjeld pluss noen milliarder i såkalt hybridgjeld, er gjeldsbyrden for stor, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Nordic Aqua Partners: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Makro:

Norge: Renter i banker og kredittforetak april

ØMU: PPI april, kl. 11.00

USA: Challenger oppsigelser mai, kl. 13.30

USA: ADP privat sysselsetting mai, kl. 14.15

USA: Produktivitet 1. kv., kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Industriordrer april, kl. 16.00

Annet:

Kongsberg Gruppen: Kapitalmarkedsdag, Grand Hotel, kl. 11.30–16.00, webcast

USA: DOE oljelagertall, kl. 16.30

Ekskl. utbytte:

AqualisBraemar LOC, Frøy, OKEA